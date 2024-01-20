ازاي تعرف نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم موقع بوابة التعليم الاساسي | رابعة ابتدائي نتيجة نت

تعتبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي أكثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص وخاصة بعد أن أنتهت مرحلة تأدية الأمتحانات يوم الثلاثاء الماضي، فقامت الكثير من المدارس بإعلانها عن إنتهاء عملية تصحيح امتحانات الترم الأول، وأعلنت على المواقع الرسمية للتواصل الاجتماعي بأنه قد تمت عملية التصحيح والمراجعة بشكل كامل، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال المقال التالي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بأن النتيجة سوف تظهر بعد انتهاء عملية التصحيح وسوف يتم الإعلان عن النتيجة عن طريق نظام التقديرات عن طريق الألوان حيث يشير كل لون إلى تقدير معين ونوضح ذلك من خلال الأتي.

يكون اللون الأحمر يدل على أن الطالب لم يكن لديه اي مهارات وحصل على درجة 1-50.

اللون الأصفر يدل على حصول الطالب على درجة من 50-65 درجة.

كما يدل اللون الأخضر على الحصول على درجة من 65-85 درجة.

يكون اللون الأزرق يدل على أن الطالب متميز وقد حصل على درجة من 85-100 درجة.

خطوات الاستعلام على نتيجة مديرية القاهرة

لقد قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالإعلان عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي ويمكن أن نحصل على النتيجة من خلال اتباع خطوات الاستعلام عن النتيجة التي قمنا بذكرها مع تحديد محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024

يبحث كل من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي وخاصة بعد انتهاء عملية التصحيح لأن الكثير من المدارس التي قامت بالإعلان عن ذلك وفقا المواقع الخاصة بها وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال النقاط التالية.