ممكن تكون من الفايزين “رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم” ..أعرف الطريقة والشروط وقدم بسرعة

رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم تواجه شهدت معدلات البحث ازديادا ملحوظا في الفترة الحالية حيال المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة، التي تهدف إلى تعيين 30 ألف معلم للدفعة الثالثة، يأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل قرب موعد فتح باب التقديم.

رابط التقديم في مسابقة 30 الف معلم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، يتوفر هذا الفرصة للراغبين في المشاركة في المسابقة، حيث يمكن تقديم الطلبات في الفترة من 18 حتى 31 يناير الحالي.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

ليسانس اداب.

تربية نوعية رياض أطفال.

دار علوم.

بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

تربية أزهر.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

يتم اختيار الفائزين وفقا لمكان الإقامة، حيث يتم تحديدهم في نفس المحافظات، ولا يسمح بنقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

يشترط على المتقدم ألا يتجاوز عمره 40 عاما اعتبارا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

يتعين أن يكون لديه سيرة ذاتية تظهر محموديته وسمعته الحسنة.

يجب على المتقدم اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

يخضع المتقدم للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم جنائي أو يكون محكوما بالحبس في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يجب على المتقدم تقديم طلبه في المحافظة التي يقيم فيها.

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم