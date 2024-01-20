“ظهرت” رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024المغرب عبر الموقع الرسمي

رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024 المغرب تحظى نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب للعام 2023_2024 بانتباه كبير من قبل المعلمين في الوقت الحالي، يعبر هذا الموضوع عن انتشار واسع بين فئات مختلفة من المعلمين في مختلف المجالات، وفي الفترة الحالية، ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية وأسماء المقبولين في هذه المباراة.

رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024المغرب

من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام 2023/2024 في المغرب خلال الساعات المقبلة، يترقب المشاركون في المباراة إعلان أسمائهم كناجحين في الاختبارات، وهو مرحلة حاسمة تأتي بعد اجتيازهم لعدة اختبارات ذات أهمية كبيرة، بهدف تحقيق التميز والنجاح للحصول على فرصة العمل في الميدان التعليمي.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

قم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك.

اضغط على الزر المخصص للاستعلام عن النتائج.

ستظهر أمامك قائمة بنتائج المتقدمين.

في قائمة النتائج، يعرض رقم المرشح في القائمة، الذي يحدد مرتبته بين المتقدمين.

يظهر اسم التخصص الذي تقدم له المرشح، مما يعكس اختصاصه التعليمي.

في حال عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال رقم التعريف الوطني بشكل صحيح، في حال عدم التأكد من الرقم يمكنك التواصل مع الأكاديمية للتحقق منه.

شروط مباراة التعليم 2024 المغرب