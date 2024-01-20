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“ظهرت” رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024المغرب عبر الموقع الرسمي
رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024 المغرب تحظى نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب للعام 2023_2024 بانتباه كبير من قبل المعلمين في الوقت الحالي، يعبر هذا الموضوع عن انتشار واسع بين فئات مختلفة من المعلمين في مختلف المجالات، وفي الفترة الحالية، ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية وأسماء المقبولين في هذه المباراة.
رابط استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024المغرب
من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام 2023/2024 في المغرب خلال الساعات المقبلة، يترقب المشاركون في المباراة إعلان أسمائهم كناجحين في الاختبارات، وهو مرحلة حاسمة تأتي بعد اجتيازهم لعدة اختبارات ذات أهمية كبيرة، بهدف تحقيق التميز والنجاح للحصول على فرصة العمل في الميدان التعليمي.
الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023/2024
- قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.
- قم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك.
- اضغط على الزر المخصص للاستعلام عن النتائج.
- ستظهر أمامك قائمة بنتائج المتقدمين.
- في قائمة النتائج، يعرض رقم المرشح في القائمة، الذي يحدد مرتبته بين المتقدمين.
- يظهر اسم التخصص الذي تقدم له المرشح، مما يعكس اختصاصه التعليمي.
- في حال عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال رقم التعريف الوطني بشكل صحيح، في حال عدم التأكد من الرقم يمكنك التواصل مع الأكاديمية للتحقق منه.
شروط مباراة التعليم 2024 المغرب
- يشترط أن يكون المتقدمون للمباراة حملة الجنسية المغربية.
- يجب على المتقدمين أن يتمتعوا بالحقوق المدنية الوطنية، وألا يكون قد صدر ضدهم أي حكم قضائي ينطوي على عقوبات تسلب الحرية.
- يجب على المتقدمين أن يكونوا لديهم القدرة البدنية اللازمة لمزاولة المهنة التعليمية.
- يجب ألا يكون المتقدمون مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب، مما يعني أنهم لا يحملون سجلا تأديبيا سلبيا.