“هسة” اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024 استعلم الان

زادت عمليات البحث بشكل كبير في الأونة الأخيرة حول اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب، التي تم الإعلان عن فتح باب القبول إليه منذ الأيام القليلة المقبلة، حتى أن الجميع من المواطنين في حالة استعداد كبيرة حول نتيجة القبول في الجهاز، ويمكن أن يتم الإستعلام عن النتيجة وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة أرو.

كذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن “اسماء المقبولين في جهاز المكافحة”.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

بعد ذلك يتم إدخال باقي كافة البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم الكشف في النهاية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمقبولين.

معايير القبول في جهاز مكافحة الإرهاب

هناك بعض الضوابط والمعايير التي يُرجى الإلتزام بها عند التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب وفقًا للأتي:-