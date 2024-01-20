تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبه 2024 “من هنـــا” في العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبه 2024 يشهد العديد من المواطنين العراقيين حاليا إقبالا كبيرا على البحث عن تفاصيل الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 وتحديدا في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبه 2024

ينتظر العديد من المواطنين في العراق بفارغ الصبر الكشف عن أسماء الأفراد المشمولين في نظام الضمان الاجتماعي من المقرر أن يتم نشر الكشف الإلكتروني عبر منصة “مظلتي” وموقع وزارة العمل خلال الساعات القليلة القادمة حيث سيتم إطلاق الوجبة التاسعة سيتم توزيع الوجبة تلقائيا على الحسابات التابعة للمستفيدين ويتوقع أن يقدم الموقع الرسمي للحكومة تفاصيل حول الخطوات التي يمكن للمواطنين اتخاذها للتحقق من وضعهم في النظام يمكنكم متابعة موقع الحكاية للحصول على إرشادات وتفاصيل عنها.

شروط الحصول على اسماءالمشمولين في الرعاية 2024

العمر

– يجب أن لا يتجاوز عمر المستلم 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

– يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 18 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

عدم التسجيل السابق

– يجب عدم تسجيل المستفيد مسبقًا في أي من خدمات الضمان الاجتماعي.

فئات مستفيدة إضافية

– يتم الدفع للمطلقات والأرامل والأيتام بشرط تقديم المستندات اللازمة.

عدد أفراد الأسرة

– يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

تقديم المستندات

– يجب تقديم المستندات الرسمية التي تثبت وجود إعاقة أو أي أمراض مزمنة.