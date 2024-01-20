هتلحق تقدم ولا أيه “شقق بنك الإسكان والتعمير بالبطاقة فقط” .. مبروك يا عريس هتستلم شقتك على المفتاح

شقق بنك الإسكان والتعمير تشهد معدلات البحث ارتفاعا كبيرا من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير لعام 2023 يأتي هذا الاهتمام المتزايد عقب إعلان وزارة الإسكان يوم الأحد عن كراسات الشروط لحجز الشقق السكنية في مدينة العبور وأسيوط الجديدة وذلك عبر الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

شقق بنك الإسكان والتعمير

فتح باب التقديم للإعلان التكميلي في صندوق الإسكان الاجتماعي في خطوة هامة تجاوبا مع احتياجات المواطنين حيث تم الإعلان عن هذا البرنامج الجديد في 17 ديسمبر الجاري يشير إلى أنه سيتاح للمواطنين فرصة التقديم لمدة شهر كامل حتى 16 يناير 2024.

شروط التقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير

تضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للاستفادة من فرص حجز الشقق السكنية يأتي ذلك في إطار سعي البنك لتحسين ظروف السكن للمواطنين المصريين، وتتلخص هذه الشروط كما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية. 2. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح. 3. يجب أن يتمتع المتقدم بالقدرة القانونية على التصرف والتعاقد. 4. يلحظ أنه لا يحق للأسرة تقديم أكثر من طلب واحد لحجز شقة. 5. يتم تخصيص شقق الإسكان المتميز للاستخدام السكني فقط ولا يسمح باستخدامها لأغراض تجارية أو غير سكنية.

تلك الشروط تعكس التفاعل الجاد لتحسين قطاع الإسكان في مصر وتؤكد التزام البنك بتقديم فرص سكنية ملائمة.