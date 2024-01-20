بزيادة جديدة “موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024” وأماكن صرف المعاشات الجديدة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة وذلك بعد الإعلان عن تضاعف الرئيس للعلاوة وبدل غلاء المعيشة إلى 600 جنيه مقابل 300 جنيه سابقا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يومي 1 و2 فبراير 2024: صرف معاشات المستحقين الذين يتلقون أكثر من 1000 جنيه بالزيادة الجديدة.

يومي 3 و4 فبراير 2024: صرف معاشات المستفيدين الذين يحصلون على أكثر من 2000 جنيه بالزيادة الجديدة.

يومي 5 و6 فبراير 2024: صرف معاشات المستفيدين الذين يحصلون على أكثر من 3000 جنيه بالزيادة الجديدة.

نأمل من المستفيدين الاستعداد لهذه المواعيد وضمان سهولة ويسر عملية الصرف تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

خطوات الاستعلام عن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير2024

للقيام بالاستعلام عن معاشاتك من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. 2. انقر على القسم المخصص لـ “البيانات الأساسية لملف المعاش”. 3. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. 4. ستظهر لك نتيجة ملف المعاش الخاص بك. 5. بعد ذلك قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم واسم العائلة والرقم القومي والرقم التأميني وما إلى ذلك. 6. أدخل كلمة المرور لتأكيد الهوية. 7. أخيرا انقر على زر “التسجيل” لاستكمال العملية.

باتباع هذه الخطوات ستتمكن بسهولة من الاستعلام عن معاشاتك والحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024

لن يتم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة معاشات شهر فبراير 2024، ولكنه يمكنك أن تنتظر بالقرب من موعد الصرف للحصول على المعاش بعد قرار الزيادة بشكل رسمي.