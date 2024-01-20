أعرف حالًا “حقيقة إضافة 100جنية على بطاقة التموين 2024” لكل فرد على التموين شهر فبراير

حقيقة إضافة 100جنية على بطاقة التموين 2024 تداول خبر مثير على منصات التواصل الاجتماعي وقوائم محركات البحث في مصر حول إمكانية إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في يناير 2024 يأمل العديد من المستفيدين من الدعم وحاملي البطاقات التموينية في صحة هذا الخبر خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر في الأسواق المصرية.

حقيقة إضافة 100جنية على بطاقة التموين 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في فبراير2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت أكدت الوزارة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وأنها لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن هذا الأمر.

موعد صرف المقررات التموينية الجديدة2024

أعلن وزير التموين، السيد “المصيلحي”، بشكل رسمي أن وزارته مستمرة في صرف المقررات التموينية للشهر المقبل اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق1 فبراير 2024 وقد أضاف أنه سيتم أيضا صرف كيس سكر بوزن كيلو جرام بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيس سكر بسعر 27 جنيها للبطاقات التموينية التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر شدد على أهمية التحقق من مصداقية المعلومات قبل نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. حيث أكد على ضرورة تفادي تداول الأخبار الغير دقيقة ودعا المواطنين إلى انتظار تأكيد القرارات الرسمية لتجنب حالات الجدل والارتباك التي قد تؤثر على الشارع المصري.