بعد قرار الزيادة الجديدة “جدول صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024” وأماكن الصرف

جدول صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024 مع اقتراب تاريخ صرف رواتب شهر يناير 2024 ينشغل العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالبحث عن جدول مرتبات هذا الشهر الذي أعلنت عنه وزارة المالية لجميع العاملين بالدولة.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر يناير 2024

أصدرت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية بيانا رسميا يكشف عن جدول مرتبات شهر يناير 2024 مع تحديد المواعيد الرسمية لصرف هذه المرتبات حيث تم الإعلان عن بداية صرف المرتبات في الفترة من 21 إلى 28 يناير من الشهر الجاري.

رواتب بعض المرتبات الموظفين بعد الزيادة

الدرجة السادسة

بعد الزيادة يصل راتب الدرجة السادسة إلى 4000 جنيه.

الدرجة الخامسة

العاملون في الدرجة الخامسة يتلقون راتبا قدره 4500 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة

بعد تحسين الحد الأدنى للأجور يصل راتب الدرجة الرابعة إلى 5000 جنيه.

الدرجة الثالثة

للعاملين في الدرجة الثالثة يبلغ راتبهم بعد الزيادة 5500 جنيه.

الدرجة الثانية

يستمتع العاملون في الدرجة الثانية براتب يصل إلى 6000 جنيه بعد تحسين الأجور.

الدرجة الأولى

يتلقى العاملون في الدرجة الأولى راتبا يبلغ 7000 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة المدير العام

في أعلى المراتب يصل راتب المدير العام إلى 7500 جنيه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

تتجلى أهمية هذه الزيادة في تعزيز الدخل وتحفيز الكوادر الوظيفية مما يسهم في تحسين الظروف المالية للعاملين في القطاع الحكومي.

تاريخ إيداع الرواتب في الحاسبات البنكية 2024 شهر يناير

بعد ساعات قليلة فقط من الآن سوف يتم إيداع الرواتب لكافة الموظفين في القطاع الخاصة، بالحسابات البنكية الخاصة بهم ويمكنك أن تحصل عليها بكل سهولة.