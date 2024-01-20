استقبل تردد قناة بطوط 100% للأطفال الجديده اَخر تحديث ومتحرمش أولادك من متعة الكرتون

بعد إغلاق تردد قناة بطوط علي القمر الصناعي النايل سات وبث القناة علي التردد الجديد لاحظنا زيادة هائلة في عمليات البحث عن تردد القناة وطريقة استقبالها علي التلفاز دون اللجوء الي فني، وخلال هذا الموضوع نقدم لكم البيانات اللازمة لضبط واستقبال بث القناة وأيضًا خطوات التنزيل علي جهاز الاستقبال، تابع معنا.

ما تردد قناة بطوط كيدز الجديد علي النايل سات 2024

يرغب كثيرًا من الآباء والأمهات في ضبط قنوات خاصة بالأطفال علي التلفاز لإلهاء الطفل والحد من السلوكيات التي لا يرغب الأهل بتعليمها الأطفال وأيضًا الرفع من طوح ومعنويات الأطفال، ومن أهم القنوات التي تبث باقة جديدة ومتنوعة من الأفلام الكرتونية قناة بطوط ويكون الاستقبال بالبيانات التالية:

التردد الجديد الخاص بالقناة علي نايل سات 11411.

ويكون الاستقطاب افقي (H).

علي أن يكون معدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطاء 5\6.

وتبث القناة محتواها بجودة SD

ما الذي يميز قناة بطوط عن غيرها من القنوات الأخري للأطفال

تقدم قناة بطوط باقة متجددة من أفلام الرسوم المتحركة ألأكثر جذب لانتباه الأطفال من سن عامين الي 12 عام. لا تقتصر القناة علي الأفلام الكرتونية العربية حيث تقدم المحتوي الأجنبي مترجم ومدبلج للعربية بطبقات الصوت المناسبة لشخصيات الكرتون. تقوم القناة بتحديث وتجديد ترددها من وقت لأخر لتقديم المحتوي في احسن صوره له من حيث الصورة والصوت. تقدم القناة رسائل هامة وبرامج هادفة تحث الأطفال علي عدم إرتكاب الأخطاء وفعل الصواب.

خطوات تنزيل تردد قناة بطوط علي النايل سات