“شغل بمرتبات حلوة” وظائف وزارة العمل للشباب والبنات في 9 محافظات كافة التخصصات + قدم النهارده

أعلنت وزارة العمل عن وظائف الوزارة خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك عن طريق النشرة النصف شهرية للوزارة، التي تدعوا فيها الشباب والخريجين للالتحاق بوظائف وزارة العمل بالقطاع الخاص وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من التدريب المهني المجاني التي وفرته وزارة العمل، كما نوهت في هذه النشرة عن وجود وظائف لذوي الهمم برواتب مجزية تصل إلي 3500 جنيه كحد أدني في كل الوظائف، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإجتماعي ومنح أجازات سنوية ومكافآت، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وتعزيز العلاقات بين طرفي العمل والإنتاج.

ماهي الوظائف التي وفرتها وزارة العمل والعدد المطلوب لسنة 2024

أكدت الوزارة عن وجود وظائف شاغرة في أكثر من محافظة ومنها القاهرة والجيزة والمنوفية وبورسعيد وشمال سيناء وقنا وسوهاج ، وان التقديم في هذه الفرص يكون خلال شهر يناير الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، ومن هذه الوظائف: مدرسين , ورياض أطفال , و أطباء بيطريين , وجليسة أطفال , و تمويل , وموارد بشرية , و محاسبين , و مهندسين كهرباء وميكانيكا , وخدمات بترولية , وموظفين استقبال , ومشرفي إنتاج , وأفراد سائقين , ووسطاء تأمين , وعمال خياطة , وعمال انتاج , وعمال نظافة , ومراقبين جوده , وفنيين جميع التخصصات ، وتخصصات أخرى.

كما أعلنت وزارة العمل تنسيقا مع القطاع الخاص عن توافر 600 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن مع منح المكافآت والتأمين الصحي والأجازات السنوية.

وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن طريقة التقديم في الوظائف المتاحة لدى الوزارة من خلال عدة طرق هي: