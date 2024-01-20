رابط الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024 “هنـــا” أعرف نتيجتك كام ومبروك النجاح

العديد من الطلاب يظلوا يتساءلون عن هذا الرابط الذي من خلاله يمكنهم الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية فمن المعروف انه الى هذا الوقت الجاري يستمر الطلاب في تأدية الامتحانات الخاصة بهم، وهناك صفوف قد تم بالفعل الانتهاء من الامتحانات بها ويريد الطلبة والطالبات التعرف على الخطوات اللازمة الاستعلام عن نتيجتهم بمجرد أن تظهر لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح هذا الرابط وايضا الخطوات اللازمة للاستعلام فور ظهور النتيجة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم ذلك.

الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية 2024

هناك صفوف المرحلة الابتدائية انتهت بالفعل من تأدية الامتحانات الخاصة بها للفصل الدراسي الأول ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح الخاص بالأوراق الامتحانية سوف تقوم الوزارة بالإعلان بشكل رسمي عن ظهور النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قالت إنه يمكن للطلاب أن يحصلوا على نتيجتهم بالمرحلة الابتدائية بمجرد أن تظهر بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن النتيجة، من هنا

الخطوة الثانية كتابة الرقم القومي بشكل صحيح

الخطوة الثالثة انتقاء الصف الدراسي

الخطوه الرابعه انتقاء السنة الدراسية

الخطوه الاخيره النقر على زر اظهار النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية

بينت وزارة التربية والتعليم أن هناك رابط يمكن من خلالها يتم الاستعلام عن نتيجة مرحلة الابتدائية بكل سهولة ويسر، فما على جميع الطلاب سوى أن يقوموا بالانتقال الى هذا الرابط ومن ثم يقومون بكتابة رقم الجلوس المتعلق بهم وسوف يكون بإمكانهم التعرف على النتيجة بسهولة.