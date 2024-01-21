اضبط تردد قناة ماجد Majid KIDS TV للاطفال نايل سات

قناة ماجد كيدز، هي قناة عربية إماراتية متخصصة في برامج الأطفال، تبث محتواها على مدار اليوم بدون توقف وتهتم القناة بتقديم البرامج التعليمية للأطفال لتعليمهم القيم والأخلاق الصحيحة، وتأسيس جيل تم انشأه على العادات والتقاليد العربية وتقدم قناة ماجد كيدز مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الفئات العمرية، بما في ذلك البرامج الكرتونية والبرامج التعليمية والترفيهية كما تحرص القناة على عرض محتواها باللغة العربية، وذلك حرصًا منها على الحفاظ على الهوية العربية للأطفال.

قناة ماجد Majid KIDS TV

تتميز القناة بتقديمها لمحتوى ترفيهي هادف يمزج بين التسلية والفائدة، حيث تقدم مجموعة من البرامج والرسوم المتحركة التي تنمي مهارات الأطفال وقدراتهم وتعزز القيم التربوية لديهم من أبرز برامج قناة ماجد Majid KIDS TV:

مغامرات ماجد: وهي رسوم متحركة تدور أحداثها حول فتى إماراتي يحب المغامرات ومساعدة الآخرين.

عصابة الأصدقاء: وهي رسوم متحركة تدور أحداثها حول مجموعة من الأصدقاء الذين يواجهون التحديات ويتعلمون منها.

المحقق كونان: وهي رسوم متحركة يابانية تدور أحداثها حول طالب في المدرسة الثانوية يتحول إلى محقق شهير بعد تعرضه لتسميم.

كما تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية الأخرى، مثل: عالم ماجد: وهو برنامج يعرض مجموعة من القصص والحكايات الممتعة للأطفال.

الحكايات الشعبية: وهو برنامج يعرض مجموعة من الحكايات الشعبية العربية.

تردد قناة ماجد علي النايل سات

تبث قناة ماجد Majid KIDS TV على مدار 24 ساعة في اليوم، ويمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية أو عبر الإنترنت تحظى قناة ماجد Majid KIDS TV بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، حيث تحرص على تقديم محتوى متميز يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على النمو والتعلم ويمكن ضبط ترددها كالتالي: