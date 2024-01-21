“استقبل الآن” تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وعرب سات

نتابع معكم تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد، حازت قناة طيور الجنة على إعجاب الآباء والأمهات في جميع أنحاء الوطن العربي نظراً لما تقدمه من أمور توعوية وهادفة للأطفال في صورة أغاني وبرامج شيقة وجاذبة، لذا احتلت قائمة القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

انطلق البث الرسمي لقناة طيور الجنة عام 2008 على يد رجل الأعمال الأردني خالد مقداد وزوجته مروه حماد، حيث ذاع صيت القناة نظرً لاشتراكهم في الأغاني المقدمه مع أبنائهم وتحمل الأغاني تعليم أسس القراءة والكتابة للطفل العربي وتعاليم الدين الإسالامي والعادات والتقاليد المتبعة في الوطن العربي.

عادت قناة طيور الجنة لتغرد من جديد عبر القمر الصناعي النايل سات بعد توقفها لفترة طويلة، ويمكنكم الآن متابعة أغاني وبرامج طيور الجنة 2024 بدون انقطاع أو تشفير من خلال التردد الىتي:-

تردد القناة هو: 11258.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي հ.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز 27500.

جودة القناة:- հd.

قناة طيور الجنة 2024 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

لا تكتفي قناة طيور الجنة بعرض أغاني وأناشيد للأطفال فقط بل تعرض أيضاً عدد من البرامج التي تعرض على مدار 24 ساعة ويمكن للجميع مشاهدتها فهي من القنوات المجانية الغير مُشفرة، ومن أبرز هذه البرامج:-