وزارة التعليم تعلن تطبيق قوانين جديدة في بعض الجامعات السعودية.. إليكم المواعيد الجديدة للدوام والإجازات فيها

تم الإعلان عن قرارات جديدة في مجال نظام الفصول الدراسية من قبل عدد من المؤسسات التعليمية السعودية، حيث اعتباراً من بداية العام المقبل، ستقوم جامعة الملك سعود بتنفيذ نظام الفصلين الدراسيين، وستتبنى جامعة القصيم نفس النهج، أما بالنسبة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ستطبق عليها نظام الثلاث فصول دراسية.

هذه القرارات تأتي في إطار التحولات التعليمية والتطوير الهادفة إلى تحسين جودة العملية التعليمية، وهذه الخطوة قد تسهم في تحسين تنظيم البرامج الدراسية وتوفير فرص أفضل للتفاعل والتعلم الفعال للطلاب، يتوقع أن يتبنى هذا النهج التنظيمي تحسيناً في الأداء الأكاديمي وتعزيز فعالية العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية المذكورة.

موعد الدوام والإجازات في جامعة الملك سعود 1445

وفقاً للإعلانات الصادرة من جامعة الملك سعود للعام الدراسي 1445، ستشهد الجامعة تغييرات هامة في نظام الدراسة، ستبدأ الدورة الدراسية الأولى في 4/2/1445، وتم اعتماد نظام الفصلين الدراسيين، وهو القرار الذي أكده الإدارة الجامعية.

فيما يتعلق بالإجازات، ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 2/5/1445 وتستمر حتى يوم الخميس، بعد ذلك، ستبدأ الفصل الدراسي الثاني في 12/5/1445، حيث سيتم استئناف الدراسة يوم الأحد وفقاً للتقويم الدراسي، ستبدأ عطلة منتصف العام في 22/6/1445، ومن المتوقع أن يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الثاني في 2/7/1445.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنضم للجامعات التي تعدل مواد الدوام فيها

تمت إدراج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القرارات المتعلقة بتغيير نظام الفصول الدراسية، أعلنت الجامعة أن عمليات التحويل بين الأقسام والكليات وإجراءات إعادة التسجيل للطلاب القدامى في الانتظام، ستنطلق في تاريخ 12/1/1445 وستستمر حتى 17/1/1445، خلال هذه الفترة، سيتم تسجيل المقررات الخاصة بالفصل الدراسي الأول من 23/1 إلى 27/1/1445، وذلك من خلال استخدام خدمات الذاتية.

نظام الدراسة في جامعة القصيم ومواعيد الدوام والإجازات لعام 1445

تم تأكيد اعتماد جامعة القصيم لنظام الفصلين الدراسيين في العام الجامعي 1445، أوضحت الجهات المعنية أن انطلاق الفصل الدراسي الأول سيكون في 20/8/2023، وهو الأحد، فيما ستشهد فترة من 16 إلى 25 نوفمبر فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.

في الفترة من 18 ديسمبر إلى 4 يناير، ستُجرى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، يجدر بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 14 يناير للعام المقبل، ستمتد عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني من 22 فبراير إلى 2 مارس، وأعلنت الوزارة أن اختبارات نهاية العام ستجرى في الفترة من 19 مايو إلى 6 يونيو.

تتسم هذه الترتيبات بتوجيه الجهود نحو تحسين تنظيم الفترات الدراسية وتوفير إجازات منتصف ونهاية الفصل، مما يتيح للطلاب الفرصة للتحضير بشكل أفضل للامتحانات.