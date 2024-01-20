شجع الأخضر.. القنوات الناقلة وموعد المباراة بين السعودية وقرغيزستان في كأس آسيا 2024

المنتخب السعودي يواصل مشاركته في كأس أمم آسيا 2024، التي تقام في دولة قطر خلال الأيام المقبلة، يتعين على الفريق الدخول في منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة السادسة، حيث سيواجه منتخب قيرغيزستان في المجموعة التي تشمل أيضاً منتخبي تايلند وسلطنة عمان، ويبحث عشاق المنتخب الأخضر عن موعد وتوقيت مباراة السعودية مع قيرغيزستان في الجولة الثانية، من أجل دعم المنتخب السعودي في رحلته في البطولة.

بعض التفاصيل حول مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2024

حقق المنتخب السعودي فوزاً على منتخب عمان بنتيجة ٢-١ بعد أداء قوي في الجولة الأولى، ويسعى المنتخب الأخضر إلى تحقيق الانتصار في المباراة القادمة ضد قيرغيزستان آملاً في تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل القادمة من البطولة، وإلى حين اللحظة، يحظى رجال المنتخب بثناء المشجعين ودعم كبير من الإدارة الفنية، ويعد المنتخب السعودي حتى اللحظة من أبرز المنتخبات المؤهلة للوصول للنهائي، خصوصاً بعد الأداء الممتاز الذي قدمه اللاعبون في المباريات السابقة والوديات، إضافة للأداء المحترم الذي عرضوه في نهائيات كأس العالم منذ سنتين.

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تجرى مباراة المنتخب السعودي مع قيرغيزستان في كأس أمم آسيا 2024 يوم الأحد القادم، الموافق 21 يناير 2024، ستقام المباراة على أرض ملعب أحمد بن علي في مدينة الدوحة وهو أحد الملاعب التي تم إنشاءها من أجل استقبال فعاليات كأس العالم 2022 في قطر، وستنقل المباراة قناة (بي إن سبورت كأس آسيا 1) وبالنسبة لموعد المباراة فهو كالتالي.

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للمنتخب السعودي لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولة وتعزيز فرص التأهل، يطمح اللاعبون في تقديم أداء قوي على منتخب قيرغيزستان، بهدف المضي قدماً في المنافسة وجلب الكأس إلى الرياض.