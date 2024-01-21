اضبط الرسيفر على تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة رفيقة الأطفال في الوطن العربي تقدم تجربة تلفزيونية فريدة لمشاهديها، حيث يمكنك ضبط التردد بسهولة على أجهزة الاستقبال، فتأخذ الأسرة رحلة مليئة بالمتعة والتعلم، القناة تقدم أناشيد وبرامج متنوعة تتلائم مع مراحل نمو الأطفال، وتبث بشكل مستمر، مما يضمن استمرارية الاتصال بدون انقطاع.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ما يجعل طيور الجنة استثنائية هو تركيزها على القيم والتعاليم الإسلامية، حيث تقدم محتوى هادفاً يساهم في تنمية مهارات الأطفال، وتُكمن جاذبية القناة في توفير مزيج فريد من التسلية والتثقيف للأطفال، وحتي تتمكن من تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات يجب ادخال البيانات الاتية:

التردد 11393.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح 3/4.

استقطاب عمودي.

من خلال ادراج البيانات التالية يظهر محتوى القناة بجودة عالية الوضوح ويصل إليك عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية للأطفال في الوطن العربي، ويمكنك ضبط ترددها بسهولة على العرب سات لتتيح لأطفالك فرصة مشاهدة محتوى ممتع وتربوي. تردد قناة طيور الجنة على العرب سات هو:

تردد: 10727

استقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مزايا قناة طيور الجنة

ميزات فريدة تجعل طيور الجنة محطة مفضلة للأسر بداية من محتواها المجاني الخالي من رموز التشفير، مروراً ببرامجها المستمرة على مدار الساعة، وصولاً إلى تنوع برامجها المناسبة للأطفال حتى عمر 13 سنة، فهذه القناة تجمع بين التعليم والترفيه بطريقة جذابة، حيث تجذب الأطفال بشكل مستمر إلى محتواها المميز والتربوي.