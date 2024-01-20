جديد الآن تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات وعرب سات التحديثات الأخيرة لأجمل أغاني الأطفال

تردد قناة طيور بيبي 2024 هو أكثر الترددات بحثًا من قبل الآباء، وذلك حتى يقوموا بتحميل القناة ليستمتع أبنائهم بكل ما تقدمه، حيث شهدت القناة خلال فترة قصيرة جدًا تحقيق نجاحات كبيرة جدًا، وذلك بسبب ما تقدمه من محتوى إلى الأطفال.

تردد قناة طيور بيبي 2024

تردد قناة طيور بيبي 2024 استقبله الآن بأعلى جودة دون انقطاع أو تشويش في الإشارة، كل ما عليك فعله هو تحميل الترددات الآتية:

قناة طيور بيبي نايل سات

أطلقت القناة تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات، هذا التردد متمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393، أو 11274 .

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

قناة طيور بيبي عرب سات

بعدما أعلنت القناة عن ترددها على القمر الصناعي نايل سات أعلنت مباشرة على تردد جديد على عرب سات، وذلك حتى يستمتع جميع المشاهدين بالبرامج التي تقدمها بجودة متميزة، وهذا التردد جاء كما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

مزايا قناة طيور الجنة بيبي

بعد تنزيل تردد قناة طيور بيبي 2024 سوف يستمتع ابنك بمجموعة من المزايا، هذه المزايا متمثلة على النحو التالي: