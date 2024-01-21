مباريات اليوم:تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة الناقلة للبطولات الأسيوية لكرة القدم و المنتخب السعودي

تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة، وهى القناة التي تنقل فعاليات بطولة أسيا المقامة عليها في الدولة القطرية ، والتي يشارك بها المنتخب السعودي والذي هو من أقوي المرشحين للقب والذي تمكن في مباراته الأولي من الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف، واليوم يواجه قزغستان في جولته الثانية والتي تقام على لعب احمد بن على المونديالي، وتنقل المباراة عبر عدة قوات اخرى غر ترد قناة ssc المفتوحة إلي مشاهدي الخليج فقط .

تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة

يواجه المنتخب السعودى اليوم منتخب قزغستان في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دبى وهى المباراة الذي يأمل بها المنتخب السعودي اليوم في أحراز ثاني ثلاث نقاط ليقوى موقفه للصعود إلي الدور ال16 من بطولة كاس أمم أسيا ، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية وعدة شبكات قنوات اخرى منها بي إن سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وقزغستان