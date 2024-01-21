استقبل today.. تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان 2024 موعد المباراة الجولة 2 في كأس آسيا

يدخل المنتخب السعودي المباراة الثانية، في البطولة برغبة في تحقيق نتيجة ايجابية، لتعزيز فرصه في التاهل الى المراحل النهائية، حاليا، يحتل المركز الثاني في الترتيب بنفس عدد نقاط منتخب تايلاند، وهي ثلاث نقاط من مباراة واحدة لكل فريق، سيواصل منتخب السعودية مشاركته في بطولة كاس اسيا 2024، التي تستضيفها قطر، حيث سيلتقي مع منتخب قرغيزستان في المباراة الثانية له في المجموعة السادسة، يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني، لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في المجموعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية

محبي وعشاق كرة القدم يبحثون عن الترددات الخاصة، بالقنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ومنتخب قيرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2024 اليوم، وذلك لمتابعة المباراة بشغف وحماس، يتم ضبط الترددات التالية على جهاز الريسيفر الخاص بك، ستتمكن من مشاهدة جميع المباريات باعلى مستوى من الوضوح والحيوية، وستستمتع بتعليق متميز من أفضل المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، استمتع بتجربة مثالية ومشاهدة كل لحظة مثيرة من البطولة الكروية الأهم في قارة آسيا لعام 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا 2024

باستخدام هذه القنوات، سيتمكن المشجعون، من متابعة المباراة بين المنتخب السعودي وقرغيزستان في كاس اسيا 2024، يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وقرغيزستان، عبر عدة قنوات مختلفة، هنا ترددات هذه القنوات:

1. قناة SSC 1 HD:

– القمر: عرب سات

– التردد: 12380 أفقي

– الترميز: 27500

– التصحيح: 3/4

2. قناة beIN Asian Cup:

– القمر: نايل سات

– التردد: 12188 أفقي

– الترميز: 27500

– التصحيح: 3/4

3. قناة الرابعة العراقية:

– القمر: نايل سات

– التردد: 10892 أفقي

– الترميز: 27500

– التصحيح: 3/4

باستخدام هذه الترددات، ستتمكن من مشاهدة المباراة بين السعودية وقرغيزستان على القنوات المذكورة.

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024

تحدد موعد المباراة بين السعودية وقرغيزستان في بطولة كاس اسيا 2024 يوم الاحد، الموافق لـ 21 يناير 2024، تبدا المباراة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ستقام المباراة على استاد حمد بن علي المونديالي، وستكون فرصة للمنتخب السعودي، لمواجهة فريق قرغيزستان في منافسة قوية في هذه البطولة المهمة.