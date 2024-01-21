استقبل تردد قناه الرابعه العراقيه ٢٠٢٤ نايل سات وتابع كل مباريات كأس أمم آسيا من منزلك

قناة الرابعة العراقية هي ناقل حصري من ضمن القنوات الناقلة بطولة كأس أمم آسيا، ولهذا متابعي البطولة يتساءلون بشكل يومي عن تردد قناه الرابعه العراقيه ٢٠٢٤، بحيث يتمكنوا من تثبيت القناة، ومتابعة المباراة الراغبين في تثبيتها على جهاز استقبالهم، ونوضح لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة، وطريقة التثبيت.

تردد قناه الرابعه العراقيه ٢٠٢٤

تتنافس منتخبات قارة أسيا فيما بينهم بالوقت الحالي بكأس أمم أسيا، وتسعى جميع منتخبات القارة للفوز بالبطولة من أجل التأهل للبطولة الكبرى، والتي هي كأس العالم، وقد انطلقت البطولة بالأمس القريب ومستمرة حتى العاشر من فبراير 2024 القادم، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالرابعة العراقية كما يلي:

القمر الصناعي: القناة موجودة على النايل سات.

رقم التردد على 11334.

استقطاب العراقية الأفقي.

ترميز العراقية على رقم 27500.

تصحيح الخطأ برقم 6/5.

تنقل المحتوى بجودة HD.

استقبال تردد قناه الرابعه العراقيه ٢٠٢٤ على الريسفر

تنقل القناة عدد كبير من مباريات كأس الأمم الأسيوية، وعن طريقة الاستقبال فهي خطوات بسيطة تأتي على هذا الترتيب:

التوجه للريموت قاصدًا زر “القائمة”.

ستظهر لك القوائم على جهاز الريسفر، ومنها إما تختار التركيب اليدوي وقائمة الأقمار الصناعية مباشرة أو إضافة قناة جديدة للجهاز.

على أي حال تكون هذه الخطوة هو رصد الإحداثيات الخاصة بتردد القناة.

انتظر دقائق وسيقوم الجهاز بالبحث عن القناة داخل القمر الصناعي وتثبيت القناة واستقبالها على جهازك بكل سهولة.

وستقوم القناة بعرض مباراة السعودية على شاشتها اليوم، بالإضافة إلى مباريات أخرى في كأس أمم أسيا 2023 سواء لمنتخب العراق أو المنتخبات الأخرى.

قناة الرابعة العراقية 2024

وتمتلك قناة الرابعة العراقية حقوق نقل كأس الأمم الأسيوية، وتنقل بشكل خاص مباريات المنتخب العراقي، لهذا أي جولة من جولات كأس أمم أسيا ويخوضها منتخب العراق، بالطبع تقوم الرابعة العراقية بإذاعتها للمواطنين والمواطنات على شاشتها، لذا على أي حال ثبتوا القناة، بحيث تتمكنوا من متابعة أي مباريات تعرضها القناة، سواء المحلي أو القاري.