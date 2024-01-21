هؤلاء يجوز لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين لزيادة الدعم + خبر سار لبعض المواطنين من التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين لسنة 2024 من أكثر الأمور التي شغلت المواطنين في هذه الفترة، حيث أتاحت وزارة التموين رابط الكتروني سمحت للمواطنين من خلاله الاستعلام عن كل ما يخص بطاقة التموين، ووجه الدكتور علي مصيلحي إخطار لمكاتب التموين ببدأ استلام طلبات المواطنين بإضافة المواليد على بطاقة التموين، كما كشفت أيضا وزارة التموين عن الفئات المستحقة للاضافه على بطاقة التموين.

ما هي الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين عن الفئات التي تستحق الإضافة على بطاقة التموين وهذه الفئات هم:

أبناء الشهداء والأسر البديلة مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة.

وسوف يتم فحص جميع الطلبات المقدمة لاضافة

المواليد على بطاقة التموين للتأكد من استحقاقهم أو لا

شروط زيادة الدعم

مع اشتراط أن تكون بطاقة التموين لهذه الفئة أقل من 4 أفراد حتى يتم استكمال عدد الأسرة على البطاقة إلى أربعة أفراد وهم زوج وزوجة وإثنان من الابناء، وهذا هو الحد الأقصى لكل بطاقة حاليا. وأكدت وزارة التموين أنه يحق للمواطن تقديم طلب اضافه واحد فقط، وأنه في حال تقديم أكثر من طلب فسيتم حذف جميع الطلبات

هل يوجد اضافة مواليد على بطاقة التموين لسنة 2024 ؟

نعم يوجد اضافات للمواليد وذلك طبقا لآخر قرارت وزارة التموين التي قررت اضافه المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الاجتماعية بشرط أن يكونوا مستوفين لشروط الإضافة، وأن يتبعوا الخطوات الصحيحة للإضافة.

ما هي خطوات اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين لسنة 2024

توفر بطاقة التموين للمواطن السلع الاستهلاكية التي يحتاجها كل بيت مصري، والكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة اضافة المواليد، وذلك للاستفادة من الدعم التي تقدمه الوزارة، ويتم التقديم بإتباع الخطوات التالية: