نتيجة نت | اعـرف نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي الترم الاول 2024 | نتيجة الشهادة الابتدائية

يتطلع الكثير من أولياء الأمور والطلاب علي موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات، وذلك للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات بعد أن انتهوا من من تأدية الاختبارات، وأوضحت الكثير من المصادر أن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول سوف تظهر بعد الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات، وذلك سيكون في بداية فبراير المقبل.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي

أكدت بوابة التعليم الأساسي ان عمليات التصحيح مازالت مستمرة، وبعدها سوف تتم عملية رصد الدرجات داخل الكنترول واعتماد النتيجة ثم رفعها علي الانترنت لجميع المحافظات حتي يسهل الحصول علي نتيجة التقديرات التي حصل عليها الطالب، وذلك سوف يكون في غصون بعض أيام بناءً علي ما اعلنته وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج جميع المراحل الخاصة بالتعليم الأساسي سوف تكون متاحة عبر موقع الوزارة عقب الانتهاء من التصحيح والرصد ، حيث يستطيع الطلاب أن يستعلموا عن نتيجة الصف السادس الابتدائي إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الذي توفره الوزارة وهم يجلسون في منازلهم ودون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة.

إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالألوان

أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالألوان على أن يشير كل لون إلى تقدير

اللون الأزرق يشير انا الطالب قد فاق جميع التوقعات والمعارف المطلوبة وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100٪ الأخضر يشير إلى أن الطالب قد إمتلك المعارف المطلوبة وأنه قد حصل على نسبة من 65 إلى 85 ٪ اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب بحاجة إلى الدعم وأنه قد حصل علي تقدير من 50 إلى 65

رابط الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي

حتى تتمكن من الحصول على النتيجة فعليك اتباع الخطوات الآتيه: