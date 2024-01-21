جديد..تردد قناة المغربية الرياضية 3 tnt على النايل سات العارضة لمباريات المنتخب المغربي في بطولة افريقيا

تردد قناة المغربية الرياضية 3 tnt على النايل سات ، وهى القناة التي توفر إلي جماهير كرة القدم في المغرب الشقيق جميع مباريات اربع العالم وهو المنتخب المغرب أثناء مشاركته في بطولة كاس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار ، وتمكن المنتخب المغربي من احراز أول ثلاث نقاط له في البطولة، واليوم يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية وتعرض المباراة على تردد المغربية الرياضية واليك تفاصيل مباراة اليوم من موعد وقنوات ناقلة.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 tnt على النايل سات

أعلنت قناة المغربية الرياضية قبل اطلاق بطولة كاس أمم أفريقيا أنها سوف تنقل مباريات منتخب المغربي طوال مشواره الأفريقي عبر شاشتها مجانا، وتعرض اليوم الأحد الموافق 21 يناير مباراة المغرب مع الكونغو الديموقراطية في تمام الساعة الثالثة بتوقيت تونس المغرب والجزائر وفى تمام الرابعة بتوقيت مصر، وفى تام الخامسة بتوقيت السعودية ويتابع رابع العالم ملايين من مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط وليس في المغرب فقط وهو من أقوي المرشحين للقب هذا العالم

تردد قناة المغربية الرياضية

سوف تذاع مباراة المنتخب المغربي اليوم في إطار دور المجموعات من بطولة كاس أمم أفريقيا، على تردد قنوات بى ان سبورت ماكس المشفرة وقناة المغربية الرياضية المفتوحة عبر بيانات اشارة القنوات التالية

تردد beIN Sports HD 1 Max علي النايل سات

التردد القناة: 12245

معدل استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:2/3 تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد: 11157

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: HD

تردد قناة المغربية هوت بيرد