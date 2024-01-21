www.hajj.om “بوابة الحج بعمان” رابط التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 1445/2024 نظام التسجيل الالكتروني

يترقب المسلمون في سلطنة عمان وحول العالم، بفارغ الصبر فرصة زيارة بيت الله الحرام واداء مناسك الحج، ولتلبية هذا الشوق، قامت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في سلطنة عمان، بالاعلان عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج، ومن اجل مساعدتكم في هذه العملية، سنقدم لكم الان دليلًا عمليا لكيفية التسجيل في قرعة الحج 2024 في سلطنة عمان واهم المستندات المطلوبة لذلك، توفر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في سلطنة عمان، رابطا رسميا لتسجيل الراغبين في قرعة الحج 2024.

التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024

تعد قرعة الحج في سلطنة عمان، من ابرز الاحداث التي تشغل تفكير الكثير من المواطنين في البلاد، وذلك بعد اعلان وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، عن استقبال طلبات التسجيل للموسم الحالي 2024، ياتي ذلك في ظل اقتراب موعد الحج والتجهيزات اللازمة للسفر الى بيت الله الحرام، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف معا على طريقة التسجيل في هذه القرعة، وكيفية الاستفادة من هذه الفرصة المهمة، يمكنك التقديم عبر الإنترنت، وفقا للاجراءات التالية، نحن هنا لنكشف لك الخطوات الضرورية للتسجيل، بالاضافة إلى المستندات التي يجب تقديمها.

خطوات التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024

بوابة تسجيل الحج في سلطنة عمان توفر خطوات سهلة وبسيطة، للتسجيل في قرعة الحج لعام 1445، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة تسجيل الحج في سلطنة عمان عبر الإنترنت.

انقر على خيار “تسجيل الدخول”.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

أدخل رقم هاتفك ورمز التحقق الذي تم توفيره.

انقر على زر “التالي” للانتقال إلى الخطوة التالية.

قم بالموافقة على جميع شروط وأحكام التسجيل المطلوبة.

انقر على “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك التسجيل بسهولة ومن ثم، ارسال طلبك للمشاركة في قرعة الحج.