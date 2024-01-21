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الحق جهز ورقك.. رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445 وشروط وطريقة التقديم
أعلنت وزارة التضامن عن رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445، باعتبار السيارات وسيلة نقل هامة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها بالمواصلات بشكل نهائي، لأن هناك بعض المناطق البعيدة عن المواصلات، لذلك تم توفير تمويل السيارات للأفراد عن طريق القسط الشهري، ولكن ذلك وفق شروط وخطوات سنتعرف عليها في النقاط التالية.
رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445، تسهيلاً على العملاء، للحصول على السيارة وفق شروط سوف نتعرف عليها في التالي:
- أن يتم تقديم طلب اقتناء السيارة بالقسط بشكل الكتروني.
- تمتع العميل بالجنسية السعودية.
- أن يكون المتقدم قادر على العمل لتسديد الأقساط.
- أن يكون عمر المتقدم فوق الـ 18 عام.
- أن يكون عمر المتقدم أقل من 65 عام.
- أن لا يعدي قسط السيارة ٥ سنوات، وهو قسط السيارة الشهري.
خطوات الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445
لكي يتمكن العميل من اقتناء سيارة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق دفع الأقساط بشكل شهري، يجب اتباع بعض الخطوات وهذه الخطوات كالتالي:
- أولاً يجب الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- ثم اختيار جملة “تمويل الأفراد”.
- واختيار جملة ” تمويل السيارات” من الخيارات المعلنة.
- ثم اختيار تقديم الطلب للحصول على السيارة.
- ثم يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عن طريق حساب “النفاذ الوطني”.
- ثم يختار المتقدم جملة ” العمل الحر”
- ويضغط على خيار “تقديم الطلب”.
- ثم يملأ المتقدم جميع البيانات الخاصة به المطلوبة.
- واختيار ” قبول جميع الشروط” ولكن بعد قراءتها بشكل مفصل، حتى لا تخضع لمساءلة قانونية.
- ثم قم بتقديم جميع صور المستندات المطلوبة بشكل الكتروني.
- وفي النهاية، تضغط حفظ النموذج، لكي يأتي لك الرد في وقت أخر سواء بالقبول أو الرفض.