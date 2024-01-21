الحق جهز ورقك.. رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445 وشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التضامن عن رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445، باعتبار السيارات وسيلة نقل هامة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها بالمواصلات بشكل نهائي، لأن هناك بعض المناطق البعيدة عن المواصلات، لذلك تم توفير تمويل السيارات للأفراد عن طريق القسط الشهري، ولكن ذلك وفق شروط وخطوات سنتعرف عليها في النقاط التالية.

رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445، تسهيلاً على العملاء، للحصول على السيارة وفق شروط سوف نتعرف عليها في التالي:

أن يتم تقديم طلب اقتناء السيارة بالقسط بشكل الكتروني.

تمتع العميل بالجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم قادر على العمل لتسديد الأقساط.

أن يكون عمر المتقدم فوق الـ 18 عام.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 65 عام.

أن لا يعدي قسط السيارة ٥ سنوات، وهو قسط السيارة الشهري.

خطوات الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور 1445

لكي يتمكن العميل من اقتناء سيارة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق دفع الأقساط بشكل شهري، يجب اتباع بعض الخطوات وهذه الخطوات كالتالي: