ننشر.. رابط وطريقة تقديم طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وخطوات استخراجها ECCP

نتابع عبر موقع البديل رابط وطريقة تقديم طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024، حيث أطلقت هيئة البريد الجزائرية بطاقة ذهبية تُعتبر وسيلة فعّالة لإجراء العديد من عمليات الدفع البنكي، وتم اعتماد هذه البطاقة كجزء من التحديثات التي قامت بها الهيئة في نظامها لتسهيل وتسريع عمليات التعامل، ويُمكن الحصول على البطاقة الذهبية عبر اتباع الإجراءات المُعلن عنها بواسطة البريد الجزائري، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح هذه الإجراءات وطريقة تجديد البطاقة بشكل شامل.

رابط طلب البطاقة الذهبية

أعلنت الهيئة البريدية الجزائرية عن طريقة طلب البطاقة الذهبية، من خلال إطلاق خدمة “Edahabia Service Premium”، وللحصول على هذا النوع من البطاقات، يتعين عليك تقديم طلب عبر فروع البريد أو من خلال التطبيق الرسمي أو الدخول عبر خدمة EMS، وحددت الهيئة بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج البطاقة وهي كالاتي:

تسجيل الدخول على متجر التطبيقات. كتابة اسم التطبيق في مربع البحث أو الدخول مباشرة لتحميل التطبيق. الضغط على زر التحميل لتثبيت التطبيق في الجوال. إدخال البيانات المطلوبة في عملية التسجيل. النقر على خدمات البطاقة الذهبية. ملء البيانات بشكل صحيح، مثل رقم الهوية الوطنية واسم المتقدم وعنوان السكن. النقر على إرسال الطلب. بعد الموافقة، يتعين دفع المبلغ المحدد عند استلام البطاقة.

تجديد البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

بعد تقديم طلب للحصول على بطاقة الذهبية من البريد الجزائري، قد يتساءل الكثير حول كيفية تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها، وفيما يلي الخطوات المتبعة للتجديد: