تحميل.. جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لجميع الصفوف ابتدائي ومتوسط وثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لمختلف الصفوف الدراسية وهم ثلاث صفوق ابتدائي ومتوسط وثانوي، لتبدأ الامتحانات من يوم 27 من شهر يناير لعام 2024 ميلاديًا وتستمر حتى يوم 5 من شهر فبراير لعام 2024م، وتختلف المواد الخاصة بجداول الامتحانات وفق المواد التي يدرسها كل صف على حدة، وفي التالي سوف نتعرف علي جداول الامتحانات بالتفاصيل، وموعد الأجازات الرسمية الخاصة بنصف العام الدراسي المقرر.

جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم جدول امتحانات نصف السنة 2024 في العراق خاص بكل فئة عمرية من الطلاب، على اساس توفير التعليم بثلاث مستويات متتالية ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، ويكون جدول امتحانات الصفوف الابتدائية كالتالي:

الأحد الموافق 27/1/2024: مادتي العربي والدين.

الثلاثاء الموافق 29/1/2024: مادة الرياضيات.

الخميس الموافق 31/1/2024: مادتي القراءة والكتابة.

الأحد الموافق 3/2/2024: مادة العلوم.

الثلاثاء الموافق 5/1/2024: مادة الاجتماعيات.

الصفوف المتوسطة

الأحد الموافق 27/1/2024: لامتحان مادتي العربي والدين.

الثلاثاء الموافق 29/1/2024: لامتحان مادة الرياضيات.

الخميس الموافق 31/1/2024: لامتحان مادة العلوم.

مادة العلوم. الأحد الموافق 3/2/2024: لامتحان مادة الاجتماعيات.

الثلاثاء الموافق 5/2/2024: مادةلامتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصفوف الثانوية

وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية لجداول امتحانات الصفوف الثانوية لامتحان ، وهي كالتالي: