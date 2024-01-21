قوائم pdf كاملة.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق عموم المحافظات على المنصة الرسمية مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من الموضوعات التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين منذ فترة طويلة جداً، حيث يعد دعم الرعاية الاجتماعية أشهر انظمة الدعم العراقية منذ عدة سنوات، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص مبلغ مادي للأسر العراقية من فئات الاستحقاق الأولى، يتم صرف الدعم عبارة عن وجبات و دفعات متفرقة وغير منتظمة، يمكن أن تتم عملية الصرف كل شهرين أو ثلاثة أشهر بعد انتهاء فحص طلبات التسجيل من قبل فريق مختص بهذا العمل، كما أن الوزارة تلعب دور مهم في تحسين ظروف معيشة الأسر الفقيرة في ظل التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار، لذلك البحث الرائج في العراق البحث عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أسر عراقي كثيرة من مختلف المحافظات بحاجة شديدة للمال لأنهم لا يملكون أي مصدر دخل ثابت، وتلك الفئة يعيشون في حالة توتر وقلق وينتظرون موعد رفع كشوفات الدفعة السابعة بفارغ من الصبر، كما يتساءل الكثير عن سبب تأخير إعلان قرار الدفعة السابعة حتى الآن على الرغم أن هيئة الحماية الاجتماعية قامت بالتصريح في بعض اللقاء التلفزيونية عن وجود دفعة سابعة وأن موعد إطلاقها يكون أول شهر يناير الجاري، ووصل الشهر على نهايته ولم يتم نشر قرار رسمي عن بدء رفع كشوفات المشمولين وموعد الصرف، وهناك بعض الصفحات على فيس بوك تؤكد أن الدفعة يتم اطلاقها قريباً دون أن تذكر موعد محدد لذا عليك الانتظار لعل القادم خير.

الاطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية