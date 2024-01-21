مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 8 الجزء الثاني على قناة dmc .. ندى بتحاول عشان تكسب قلب طاهر من تاني

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 8 تتصدر محركات البحث بشكل ملحوظ على جوجل وفيس بوك، يعتبر مسلسل وبينا ميعاد واحد من أشهر الأعمال التي حققت نجاح كبير في فترة زمنية قصيرة، وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة بعد عرضه على شاشات التلفزيون والمنصات المختلفة، قصة مسلسل وبينا ميعاد تناقش العديد من المشاكل والقضايا الأسرة حول انفصال الزوجة وتربية الأبناء.

والأب الذي توفيت زوجته تاركة لها عدة أبناء يتحمل بمفرده مسؤوليتهم لكن يواجه صعوبات كثيرة ويريد من يسانده ويخفف عنه وهذا لأن تربية الأبناء ليس أمراً سهل، تم عرض الموسم الأول من المسلسل في يناير الماضي 2023 وانتهى الموسم الأول 11 من فبراير وكان من أهم المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور وحققت أعلى نسب من المشاهدة، لذا ترقبوا معنا معرفة المزيد من التفاصيل حول مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 8.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 8

تم عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من المسلسل المصري الشهير وبينا ميعاد يوم السبت الموافق 13 من يناير وحققت الحلقة الأولى أعلى نسب من المشاهدة وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل لأنهم كانوا يترقبون منذ فترة طويلة على أحر من الجمر، حيث تدور أحداث المسلسل حول عائلة الاستاذ حسن الذي لديه 4 اولاد يتحمل كامل مسؤوليته بعد وفاة زوجة ونفس الموضوع عائلة نادية لكن لديه اربعة من البنات تحاول أن تحل مشاكلهم و تساندهم وترشدهم على كل الأمور الصحيح.

وذات يوم تقابلت ناديه مع حسن وحدث بينهم اعجاب وخاصةً أن ظروفهم متشابه، ويمر الوقت ويتزوج حسن ونادية لكن ترفض أن حسن يتدخل في شؤون بناتها ويحدث بينهم خلافات ويتم الانفصال وقبل نهاية الموسم الأول يعود حسن ونادية لكي ينتهي الموسم الأول بنهاية سعيدة، وفي الموسم الثاني يحدث تطورات كثيرة في علاقة الأبناء مع البناء وشهدت الحلقة السابعة أحداث شيقة عندما ذهبت هند الطاهر لكي تعتذر منه وتحاول ندى التقرب من طاهر مرة أخرى.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني