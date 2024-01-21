التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024 بالخطوات عبرة وزارة الشؤون الدينية

التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024، يرغب الألف من المسلمين بسلطنة عمان القيام بتسجيل طلب في قرعة الحج للعام الجاري 2024-1445، منذ عدة أيام قامت وزارة الشؤون الدينية للحج والعمرة بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل على قرعة الحج ووضعت الوزارة الضوابط والشروط لقبول الطلب، مما أكدت بأن عملية التسجيل على القرعة تتم بشكل إلكتروني لتسهيل المهام على المتقدمين دون الحاجة للذهاب لمكتب الشؤون الدينية

تأتي فرصة الحج مرة واحدة ويحاول الجميع التمسك بها من أجل زيارة بيت الله الحرام ونتشوقاً للطواف حول الكعبة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، واليوم عبر الفقرات التالية من المقال نستعرض لكم كيفية التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024 ترقبوا معنا.

التسجيل في قرعة الحج سلطنة عمان 2024

تتم عملية تسجيل طلب في قرعة الحج سلطنة عمان 1445-2024 بشكل إلكترونياً وفقثاً لما صرحت به وزارة الشؤون الدينية وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة:.

أولاً عليكم زيارة موقع التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط بوابة الحج سلطنة عمان. ثم اختيار تسجيل طلب حج. يرجى الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على زر التالي. إضافة الرقم الوطني. إضافة السن. تاريخ الميلاد. رقم الجوال. وتسجيل جميع البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم