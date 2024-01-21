سجل الان دخول.. رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية 2024 emis.moe.gov.jo علامات الطلاب نتائج الطلاب في الأردن

رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية 2024 متاح الآن كواحد من أبرز وأكثر المصادر المرغوبة للطلاب الأردنيين، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، ويأتي هذا في سياق قرار وزارة التربية والتعليم برفع درجات الطلاب في نتائج منتصف العام، ولقد أقرت الوزارة هذه المنصة الإلكترونية كوسيلة رسمية، حيث توفر النتائج الأكاديمية للطلاب على جميع المستويات، ونتابع من خلال هذا المقال على موقع “البديل”، تسجيل الدخول لرابط منصة “أوبن إيمس”، فتابعونا للتعرف على كل التفاصيل.

رابط منصة اوبن ايمس كور التعليمية 2024

نشرح لكم عبر موقعنا الخطوات اللازمة لاستخدام منصة أوبن إيمس الأردنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية للبحث عن نتائج الطلاب:

قم بزيارة منصة أوبن إيمس. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك على المنصة. في حالة عدم وجود حساب مسبق، اختر “تسجيل جديد”، واملأ المعلومات المطلوبة بدقة، ثم اتبع الخطوات للدخول إلى الموقع. قم بتعبئة المعلومات الأساسية في الحقول المخصصة. بعد اختيار العام الدراسي، انقر على زر “الاستعلام”. ستظهر كافة المعلومات المتعلقة بأداء الطالب في كل دورة دراسية.

أهداف تطبيق اوبن ايمس في الأردن

منصة أوبن إيمس تعتبر واحدة من المنصات الإلكترونية المعروفة في المملكة الأردنية، وتقدم تجربة تعليمية استثنائية للمدرسين والطلاب، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على إطلاق هذه المنصة بهدف تمكين التعليم الأردني من الاستفادة من تطورات التكنولوجيا في مجال التعلم عن بعد، وهذا يشمل جميع فئات المجتمع، وتسعى الوزارة جاهدة لمواكبة التقدم التكنولوجي في ميدان التعليم عن بُعد لجميع المواطنين في المملكة الأردنية، ولهذا الغرض، قامت الوزارة بإنشاء منصة أوبن إيمس والتعاون مع الجامعة الهاشمية، ويعتبر استخدام المنصة سهلاً للطلاب حيث يمكنهم فحص نتائج مقرراتهم الدراسية بسهولة دون الحاجة إلى حضور الفصول الدراسية بشكل فعلي، وبالإضافة إلى ذلك، يُتاح للمتعلمين طباعة نتائجهم للاحتفاظ بها للاستفادة في المستقبل