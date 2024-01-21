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anem.dz منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 رابط وخطوات التسجيل في البرنامج
ترغب العديد من النساء في التقديم بمنحة المرأة الماكثة بالمنزل، التي تعد من أهم وأبرز المبادرات والمنح المقدمة من قبل الحكومة، حتى أن ذلك يتم العمل على صرفها بشكل شهري للفئة النسائية، في إطار تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوفير حياة كريمة ملائمة لجميع المتقدمين، لهذا سنكشف معكم طريقة ومستندات القبول في المنحة، لكي يتعرف عليها الجميع.
مستندات الحصول على منحة المرأة الماكثة
جاءت أهم مستندات القبول في منحة المرأة الماكثة بالمنزل بالجزائر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- أن يتم تقديم الشهادة الجامعية.
- إرفاق وثيقة أن المتقدمة عاطلة أو عدم التوظيف.
- تقديم شهادة في حالة وفاة الزوج وكانت أرملة حينها.
- نسخة من شهادة التكوين المهني.
- إرفاق شهادة عائلية.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة شخصية خلفية بيضاء.
- شهادة طبية.
- ملء استمارة القبول في المنحة.
- كذلك يجب بأن لا يكون قد استفادة قبل ذلك من المنحة المقدمة.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل
هناك بعض الخطوات التي يجب مراعاتها عند التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة الوطنية.
- اختيار منحة البطالة على الفور.
- كذلك يُرجى القيام بتحديد الولاية التي تنتمي إليها المتقدمة.
- ملء جميع البيانات المعنية بالقبول في المنحة المقدمة.
- إرفاق كافة المستندات الخاصة بالقبول.
- التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.
- ليتم الضغط مباشرة على زر “إرسال الطلب”.