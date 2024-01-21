pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 برقم الهوية عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية توفر للجميع فرصة للتقدم والاستعلام عبر رابط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك من خلال موقع مظلتي الذي يقوم برصد أسماء المقبولين في سجلات وكشوفات واضحة، يمكنك التعرف على الأسماء عن طريق إدخال بيانات الشخص المقدم أو من خلال البحث في كشف الأسماء ومعرفة المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، حيث إنه من أبرز البرامج والأنظمة الداعمة في العراق.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بالإضافة أن وزارة الشؤون العراقية، توفر بيانا رسميا موضحا عن موعد فتح باب التقديم بها إلكترونيًا، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية يركز في الأساس على توفير الدعم المالي الفائق لكثير من الأسر العراقية، فقد أوضحت الوزارة العراقية للشؤون، عن كافة أسماء المشمولين بالدفعة السابعة والأخيرة لشهر يناير 2024 من خلال رابط أسماء الرعاية الاجتماعية بموقع مظلتي، الذي يمكن الدخول عليه بالخطوات التالية:

من خلال الهاتف المحمول قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

انقر على أيقونة الوجبة السابعة (الوجبة الأخيرة).

قم باختيار الدفعة الذي تريد الاستعلام عنها.

بعدها قم باختيار الوجبة، وأيضا الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم بالنقر على المحافظة التابعة لك.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة رقم الهوية واسم المقدم.

ثم قم باختيار الاستعلام.

ثم قم باختيار ايقونة تحميل سجلات المستحقين بالدفعة السابعة لشهر يناير.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن بعض شروط الاستحقاق التي يلزم توافرها بهدف الانضمام إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024، وهذه الشروط هي: