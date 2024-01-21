رسميًا| متى موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد التوجيهات الرئاسية

يرغب العديد من ملايين المصريين في معرفة موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تزامنًا مع توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة ملائمة له، إضافة إلى رفع نسبة الحماية الإجتماعية للمساهمة في تقليل من الأثار الخاصة بالتضخم التي تشهدها الأسعار في العديد من الأسواق، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم، فضلاً عن أن النائب مصطفى بكري أعلن عن الموعد الرسمي لنزول الزيادة.

زيادة الإنفاق العام على السلع

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الإنفاق العام على جميع السلع في إطار تحسين أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى رفع مستوى معيشتهم، والمساهمة في تحسين أجور العاملين في الدولة، وكذلك أصحاب المعاشات ضمن الموازنة المالية الجديدة لعام 2024-2025، مما يُساهم ذلك في تخفيف الاعباء الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.

موعد زيادة المعاشات والرواتب

وأعلن النائب مصطفى بكري، عن أن الدولة وجهت كافة برامجها التي تتمثل في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، ومن أهمها زيادة الرواتب والمعاشات، مؤكدًا بأنه لا توجد زيادة عن شهر أبريل 2024، ولذلك فان الزيادة ستكون مع بداية شهر يوليو المقبل 2024، وهو الموعد الرسمي للزيادة، مع مراعاة بأن الرئيس وجه الحكومة بزيادة الرواتب وكذلك المنح لكافة الفئات المعنية وأصحاب المعاشات، وغيرهم من مستحقي الحصول على المعاشات.