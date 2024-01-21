تردد قناة الكأس أكسترا 1 الجديد 2024 على نايل سات تابع مباريات كأس آسيا

يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن تردد قناة الكأس أكسترا 1 الجديد 2024 التي تنقل أهم وأقوى المباريات، حيث تعبر قناة الكأس اكسترا من أحدث القنوات الرياضية التي تعمل بصورة منتظمة ومستقرة على مدار 24 ساعة، كما أن القناة من أهم وأنجح القنوات الرياضية على الساحة الفضائية، يتبعها جمهور عريق بالملايين من شتى الدول العربية، هناك بطولات ودوريات عربية وآسيوية لم يتم عرضها على جميع القنوات لكن يتم عرضها فقط على القنوات التي تمتلك حقوق البث ولديها إمكانيات عالية وضمن القنوات الكأس أكسترا، وهذا ما يزيد من عمليات البحث الساعات الماضية من أجل تشغيل القناة على الجهاز والاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس آسيا، تابعوا التقرير التالي للحصول على تردد قناة الكأس أكسترا 1 الجديد 2024.

تردد قناة الكأس أكسترا 1 الجديد 2024

تعمل قناة الكأس أكسترا على جميع الأقمار الصناعي بدون أي تشفير لذلك تتم عملية ضبطها على الجهاز بمنتهى السهولة وهذا لأن إشارتها قوية للغاية، تعمل القناة على نقل البطولات المختلفة والدوريات العربية كونها تمتلك استديو تحليلي خاص بها، كما أن القناة تقوم بنقل العديد من البرامج الرياضية وتضم نخبة من أهم الإعلاميين، وتعرض أخبار رياضية بشكل مستمر جديدة وحصرية من مصادر رسمية والآن يمكنكم ضبطها الآ، بمنتهى السهولة على الجهاز فور وضع الرموز التالية:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الجودة: hd.

موعد مباراة السعودية وقرغيزستان في كأس آسيا 2024

بعد ساعات قليلة بتاريخ اليوم الأحد 21 من يناير 2024 تنطلق مباراة قوية بين السعودية وقرغيزستان ضمن منافسات كأس آسيا الأسبوع الثاني، حيث يتم نقل البث الحي المباشر للمباراة على عدة قنوات ومنها قناة الكأس أكسترا 1 بجودة hd ويقوم بالتعليق فيها عبدالرحمن عبدالله، على أن تقام المباراة على ارضية ملعب استاد أحمد بن علي وتنطلق صافرة حكم اللقاء في الساعة 7.30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات.