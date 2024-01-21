أمطار رعدية وضباب.. توقعات حالة الطقس ليوم الأحد في السعودية اليوم الأحد 21 يناير 2024 م / 9 رجب 1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعات حالة الطقس ليوم الأحد في السعودية الموافق 21 يناير 2024 م / 9 رجب 1445 هـ، حيث يظل هناك احتمال لتساقط الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وهبات من البرد على أجزاء من مناطق وعسير، والباحة، وجازان، ومكة المكرمة، وقد لا يستبعد تشكل الضباب في بعض أجزاء من هذه المناطق.

توقعات حالة السواحل والبحر في المملكة العربية السعودية

في البحر الأحمر ستتجه الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي إلى الشمالي الغربي بسرعة تتراوح بين 12 و32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والوسط، بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و35 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر ونصف، ويمكن أن يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج ومائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخلج العربي سيكون ارتفاع الموج يتراوح من متر إلى مترين، وحالة البحر تكون متوسطة الموج، وستهب الرياح السطحية من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس في مدن السعودية اليوم 21 يناير 2024