مبروك للجميع.. ظهور رابط أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي العراق

نستعرض عبر موقع البديل رابط أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، حيث يقوم الكثير من المواطنين العراقيين بالبحث عن أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في التعيينات الخاصة بوزارة التربية العراقية، ويأتي هذا الاهتمام بعد إعلان الوزارة رسمياً عن إمكانية الاستعلام عن نتائج المقبولين من خلال ملفات PDF، ونكشف لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في هذا المقال فتابعونا.

رابط أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

أعلنَتْ الحكومة العراقية عن الخطوات الواجب اتِّبَاعُهَا للاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. النقر على القسم المخصص للتقديم. النقر على الرابط المتعلق باستمارة التقديم لاستكمال إدخال البيانات الضرورية. مراجعة جميع المستندات والأوراق المطلوبة. الالتزام بالمواعيد المحددة لعمليات التقديم من قِبَل الوزارة. انقر على كلمة “إرسال طلب التوظيف”.

معايير القبول في تعيينات وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قبول عدد وظيفي يبلغ عشرون ألفًا وستمائة وستة وستين خريجًا، الذين تم تأهيلهم لاستلام الرمز الخاص بهم، ويتعلق هذا القبول بأفراد حاصلين على شهادات البكالوريوس، مع التوجيه للتعيين في مراحل الدبلوم والإعدادية بوظيفة كتَّاب، ويُشير الإعلان إلى ضرورة حضور المقبولين رسميًا اعتبارًا من 24 يناير، ولمدة خمسة عشر يومًا متواصلة على مدار فترة الدراسة، وتوضح الوزارة بعض المعايير التي تُعتمد في عملية القبول للمشاركة في مسابقة 50 ألف معلم، وهي كالتالي: