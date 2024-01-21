مباراة مصر والرأس الأخضر عبر تردد قناه الأرضية الجزائريه 2024 وشاهد بجوة عالية HD

تمكنت قناة الأرضية الجزائرية خلال وقت قصير على شهرة فائقة في شتى أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى أنها حازت على إعجاب العديد من عشاق كرة القدم، لذلك ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة الأرضية الجزائرية 2024 في ظل انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية لمتابعة الكثير من أحداث البطولة الأفريقية بالقارة السمراء، التي بدأت منذ 13 يناير وتنتهي في 11 فبراير، حيث إن البطولة تشهد أربعة وعشرين مباراة تنافسية وطنية، يتم توزيعها على 6 مجموعات.

تردد قناة الأرضية الجزائرية 2024

حيث إن تنزيل تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية 2024 التي تحمل اسم Programme National HD من على النايل سات أمرا سهلا، ويمكن للجميع تنزيل القناة بكل سهولة من خلال ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات.

القمر الصناعي لقناة الجزائرية: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: Hd.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد القناة: 11680.

شفرة القناة: 110000110000000.

تردد قناة الأرضية الجزائرية على قمر هوت بيرد بيرد 2023

القمر الصناعي: هوت بيرد.

الجودة: SD.

معادلة ترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾ .

التردد: 12577.

خطوات ضبط قناة الأرضية الجزائرية 2024

يمكن للكثير من محبي كرة القدم، وعشاق ومتابعي بطولة كأس العالم لأمم أفريقيا 2024 استقبالا تردد القناة بجودة فائقة عالية الوضوح، وذلك من خلال تتبع الخطوات التالية لتستطيع ضبط التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك، وهي: