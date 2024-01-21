مسلسل طائر الرفراف الحلقة 55 على قصة عشق وشاهد vip مدبلجة .. سيران تكشف الحقيقة وتثبت براءة فريد والقبض على اورهان

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 55، هناك ملايين الأشخاص يستمتعون بمتابعة المسلسلات التركية ولذلك يحرصون على معرفة أهم أحداث طائر الرفراف الموسم الثاني، حيث انطلاق عرض المسلسل في ديسمبر 2022 للموسم الأول، كما تم طرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني في 15 من سبتمبر 2023 ولم يتم عرض سوى 54 حلقة فقط، وانطلق الموسم الثاني بدايةً من الحلقة 37 وحققت الحلقة الأولى من تلك الموسم أعلى نسب من المشاهدة لأن المسلسل نال إعجاب الكبير والصغير نظراً لتطورات الأحداث، تابعوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد من الأحداث والتفاصيل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 55.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 55

تطورات أحداث المسلسل بشكل كبير الحلقات الماضية وسوف تشهد الحلقة 55 من المسلسل أحداث قوية، رغم أن سيران تحاول الابتعاد عن فريد والعائلة وتفعل ما تريده، ولا تريد العودة لحياتها القديم التي لكن عندما تجد فريد يقع في مشكلة كبير تدبر خطة لكي تنقذه وتكشف الحقيقة أنا المتورط هو أورهان والد سيران، ومن جه اخرى تحاول سيران أن تصل للسيد لطيف للتحدث معه وتواجه الكثير من المشاكل من أجل حماية عائلتها من عائلة كورهان، وحسب بعض المصادر أن طائر الرفراف يحتل أعلى نسب من المشاهدة في تركيا ومختلف الدول ويتنافس بقوة مع عدة أعمال.

طائر الرفراف الموسم 2 الموعد والقنوات العارضة

يضم المسلسل التركي طائر الرفراف المعروف أكثر على بعض القنوات العربية ب فريد، فريق عمل كبير وعلى رأسهم الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو التي تجسد دور سيران اورهان و ميرت رمضان ديمير في دور فريد كورهانو شيتين تيكندور ادريس وشريف سيزر خديجة كورهان و إمري ألتوج أورهان كورها، ومن إخراج بوركو البتكين ومن إنتاج شركة أوه جي إم بيكتشرز، يعرض المسلسل يوم الجمعة مرة واحدة في الأسبوع على قناة ستار تي في التركية في الساعة السابعة مساءً ومدة عرض الحلقة 120 دقيقة، كما تستمتعون بأحداث المسلسل عبر شاشة قناة mbc4 من الأحد إلى الخميس في الساعة 5 مساءً وتعرض جميع حلقات المسلسل على منصة شاهد vip.