ثبت تردد قناة مسايا خليجية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (يناير 2024)

تعد قناة “مسايا خليجية” من بين أبرز القنوات التي تقدم مجموعة من الحفلات والأفراح الخاصة بالشعب الخليجي، بالإضافة إلى الفعاليات الفنية التي يشارك فيها ألمع نجوم الفن، استحقت القناة الشهرة الواسعة في وقت قصير منذ انطلاقها، وفي هذا المقال، سيتم توضيح نبذة عن قناة “مسايا خليجية”، وسيتم التطرق إلى مميزاتها، بالإضافة إلى ذكر التردد الجديد الذي يمكن ضبطه على شاشة التلفزيون، وسيتم أيضاً استعراض نوعية البرامج التي يتم عرضها على هذه القناة.

لمحة عن مسايا

تتميز قناة “مسايا” بتقديم مجموعة متنوعة من الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة التي تجري في مناطق الخليج العربي، إلى جانب تغطية أعياد الميلاد وحفلات بارزة لأشهر المطربين، كما تقدم أيضاً برامج ترفيهية وثقافية خاصة بالمرأة والأسرة والمنزل.

تعرض مسايا برامج مخصصة لفنون الديكور، حيث تظهر للمشاهدين كيفية تزيين المنازل بطرق فنية باستخدام أدوات متاحة بتكلفة مناسبة، تقدم القناة أيضاً مجموعة من البرامج التي تستضيف أفضل المصممين والخبراء، حيث يتم من خلالهم عرض أحدث صيحات الموضة والموديلات للملابس الرجالية والنسائية الخاصة بالزفاف والحفلات والأعياد.

التفاصيل التقنية لتردد قناة مسايا خليجية بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

لمحبي الاحتفالات والحفلات، وأيضاً لأولئك الذين يستمتعون بأعياد الميلاد والفعاليات التي تقام على مستوى دول الخليج، يتاح لهم متابعة قناة “مسايا خليجية” عبر القمر الصناعي نايل سات مجاناً، ويمكن الحصول على قناة “مسايا خليجية” عند ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح: 5/6.

التردد: 1081.

معدل الترميز: 27500.

يذكر أن قناة “مسايا” تهتم بتقديم محتوى وبرامج تناسب جميع الأعمار والفئات، مع احترام العادات والتقاليد العربية وعدم عرض ما يتنافى مع ثقافتها وعاداتها.