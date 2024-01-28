من هُنــا .. رابط حجز شقق سكن كل المصريين بالخطوات 2024

طرحت وزارة الإسكان في مصر عدد من الشقق التي يتم تقديمها للمواطنين محدودي الدخل في عدد من المحافظات المصرية المختلفة، ومن ضمن المشروعات السكنية التي طرحتها الحكومة في القاهرة الجديدة والذي يعد المرحلة الخامسة من مبادرة توفير سكن يلائم جميع المصريين، والذي تعد إحدى المبادرات السكنية التي تكون تحت رعاية السيد الرئيس، وأعلنت الوزارة عن الشروط اللازمة للاستفادة من المبادرة.

حجز شقق سكن كل المصريين

قامت وزارة الإسكان بطرح خدمة التسجيل الإلكتروني من أجل القيام بعملية التسجيل في المبادرات السكنية، وقد قامت بإنشاء الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذي يدعم التمويل العقاري من أجل الإشراف على الوحدات السكنية التي تقوم الوزارة بتقديمها، ويقوم الصندوق بتحديد عدد من الخطوات التي تتم من خلالها عملية التسجيل الإلكتروني، والتي تتمثل في الآتي:

فتح الموقع الرسمي الذي يتبع للصندوق القائم على الإسكان الاجتماعي على الإنترنت، من هنا.

تحديد المشروع السكني الذي يرغب المتقدم أن يقوم بالتسجيل فيه.

تدوين كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بصاحب طلب الحصول على إحدى الوحدات السكنية.

النقر على أيقونة إرسال الطلب والذي يتم من خلالها إرسال الطلب إلى الجهات المختصة لكي تتم مراجعته.

الشروط اللازمة من أجل التقديم في المبادرة السكنية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في من يريد الحصول على إحدى الوحدات السكنية التي تقوم وزارة الإسكان بتقديمها إلى المواطنين محدودي الدخل، وذلك ليتم التأكد أن المتقدم يستحق الحصول على الوحدة التي قام بالتقديم من أجلها، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: