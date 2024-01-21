رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 في المدارس بجميع المحافظات

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي، والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث ينتظر الجميع ظهور النتائج بفارغ الصبر، للتعرف على درجاتهم ومعرفة مصيرهم الدراسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

انتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي في الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع المحافظات المصرية، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر حيث تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول في كل محافظة بموعد مختلف، ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن نهاية التصحيح بكل إدارة واعتماد نتيجة المحافظة من خلال وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم فقط

يمكن الان لجميع الطلاب في اولي اعدادي واولياء الامور القيام بالاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال برقم الجلوس والاسم عن طريق الدخول الي موقع بوابة التعليم الاساسي واتباع الخطوات التالية:

اولا: قم بالدخول الي موقع بوابة التعليم الاساسي.

ثم قم باختيار ايقونة الصف الثاني الاعدادي.

بعد ذلك قم بإختار الطالب المحافظه التابع لها.

وبعدها قم بإدخال رقم جلوسة واسمه.

في النهاية: قم بالضغط على ايقونة استعلام وتظهر له النتيجة مباشرة.

انتهت جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب الصف الأول الإعدادي في جمهورية مصر العربية، وبدأت فورًا عمليات تصحيح الامتحانات وتقرير الدرجات في جميع المدارس وأصدرت جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات توجيهات وتعليمات صارمة بضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح في أسرع وقت ممكن، وذلك لعدم تأخير إعلان النتائج للطلاب والطالبات.