ضبط واستقبال .. تردد قناة الموصلية الجديد على النايل سات 2024

الموصلية هي من القنوات الشهيرة التي يتم عرضها في العراق، تتسم هذه القناة بامتلاكها قاعدة شعبية كبيرة من المشاهدين، وذلك بسبب المحتوى المتنوع الذي يتم تقديمه على شاشة القناة، حيث تقوم بإذاعة مجموعة من البرامج التي تهتم بعدد من المجالات المتنوعة، إضافة إلى بعض المسلسلات التي يحبها عدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة الموصلية

تتميز قناة الموصلية أنها من القنوات التي يتم عرضها على قمر النايل سات الصناعي، مما يجعل مشاهدتها سهلة على جميع المتابعين، حيث أن قمر النايل سات هو من أشهر الأقمار الصناعية في جميع دول العالم، ولكي يتم متابعة قناة الموصلية بسهولة قامت إدارة القناة بتحديد تردد خاص بها، إضافة إلى مجموعة من المعلومات الملحقة، وقد تتمثل بيانات القناة في الآتي:

التردد الذي يتم مشاهدة القناة من خلاله على النايل سات هو 11823.

من أجل استقطاب القناة للاستمتاع بمشاهدة محتوى القناة، يتم استقطابها من خلال الاتجاه العمودي.

المعدل الخاص بترميز القناة الذي يتم من خلاله ضبطها لمشاهدتها بأعلى جودة هو 27500.

معامل تصحيح أي خطأ قد يحدث عند القيام بضبط القناة هو ⅚.

جودة المحتوى الذي تقوم القناة بتقديمه هي SD.

كيفية ضبط القناة على اجهزة الاستقبال

يستطيع المشاهد ضبط قناة الموصلية من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها من خلال استخدام الريموت كنترول الخاص بالرسيفر، والخطوات التي يتم من خلالها تثبيت القناة هي: