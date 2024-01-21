مبروك للجميع هنا رابط استخراج نتائج الشفوي لمباراة التعليم 2023-2024 جميع الجهات عبر الموقع الرسمي

نتابع عبر موقع البديل نتائج الشفوي لمباراة التعليم 2023-2024، حيث تبذل وزارة التربية الوطنية المغربية جهودًا فعّالة للكشف عن نتائج مسابقة التعليم الشفوي للعام الدراسي 2023-2024 في أسرع وقت ممكن، ويشارك في هذه المسابقة المرشحون الذين تم اختيارهم بناءً على أدائهم في الاختبار الكتابي، حيث تم إجراء الامتحان الشفوي في الشهر السابق، ويترقب الجميع الكشف عن اللائحة النهائية للنتائج، والتي ستُعلن من خلال الأكاديميات الجهوية، كما سيتم توفير معلومات حول موعد إعلان النتائج والرابط المطلوب.

نتائج الشفوي لمباراة التعليم 2023-2024

سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية لجميع المرشحين الناجحين الذين تم قبولهم لشغل وظائف التدريس والتربية في إطار مسابقة التعليم التعاقدي للعام 2023-2024، ويشمل هذا الإعلان أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم لتولي مناصب الأساتذة، وملحقين لإدارة الاقتصاد، وملحقين للتربية، يُشير إلى أن الحصول على هذه النتائج يتم بسهولة وبشكل مباشر عبر الموقع الوطني لوزارة التربية الوطنية المغربية.

خطوات الحصول على نتائج مسابقة التعليم الشفوي 2024

للاطلاع على نتائج مسابقة التعليم الشفوي للعام 2023-2024، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية وتسجيل الدخول إلى النظام. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الحقل المخصص. الضغط على الزر المخصص لعرض النتائج.

ستظهر لك قائمة بنتائج المتقدمين، تتضمن تفاصيل مثل رقم المرشح في القائمة، اسم التخصص، المنطقة، المكان، وموعد الامتحان الشفوي، في حالة عدم ظهور النتيجة، يُرجى التحقق من صحة رقم الهوية الوطنية المدخل، يمكنك أيضًا التواصل مع الأكاديمية المحلية للحصول على المساعدة إذا كانت هناك حاجة.