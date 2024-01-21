ثبت التردد الجديد لقناة مودرن دراما على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (يناير 2024)

تعد مجموعة قنوات “مودرن” واحدة من أبرز المجموعات الإعلامية في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، فهي تقدم مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية التي تغطي مختلف المجالات بما في ذلك الأخبار، الدراما، والرياضة، مما يسمح للمشاهدين العرب بالاستمتاع بتجربة متنوعة وشاملة، وفي هذا المقال، سنركز على قناة مودرن دراما، وسيتم استعراض نبذة عن هذه القناة، وسرد التفاصيل التقنية لترددها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة مودرن دراما المصرية

تعتبر قناة “مودرن دراما” واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتوفرة على النايل سات، تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام الجديدة والحصرية، حيث لا تقتصر على عرض الأعمال الفنية المصرية فقط، بل تشمل جميع الإنتاجات التركية والهندية المدبلجة إلى لهجات مختلفة، وبفضل هذا التنوع في محتواها، حققت القناة شهرة واسعة ونسبة متابعة كبيرة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ذلك تتميز القناة بقلة الإعلانات، مما يحسن من تجربة المشاهدة لمسلسلاتك وأفلامك المفضلة.

التفاصيل التقنية لتردد قناة مودرن دراما الجديد على القمر الصناعي “نايل سات” بآخر تحديث

فيما يلي تفاصيل تردد قناة “مودرن دراما” الجديد على النايل سات:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 7/8.

تجدر الإشارة إلى أن قناة مودرن دراما تبث برامجها بجودة عالية الدقة، ولكن يمكن استقبالها على الأجهزة العادية، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون “Modern drama”، وهي تراعي البيئة والثقافة العربية ولا وتحذف أي مشاهد تنافي التقاليد والأعراف المجتمعية مما يجعلها من أكثر القنوات العربية المناسبة للعائلات.