الأن وقبل أي حد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 على موقع نتائج الامتحانات 2024

مع زيادة معدلات البحث عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بجميع المراحل الدراسية وفي مختلف المحافظات، تعد بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم هي أحد أهم وأفضل المواقع الإلكترونية من أجل الوصول إلى نتائج الامتحانات 2024، والتي أصبحت مطلب ملح الآن لدى الجميع سواء الطلاب أو أولياء الأمور.

الأن وبرقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

حيث تتيح الأن بوابة التعليم الأساسي كافة نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس بمحافظة القاهرة وبعدد من المحافظات الأخرى لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي.

كيفية الوصول للنتائج الخاصة بتلك المراحل على موقع الوزارة

للحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 على بوابة التعليم الأساسي، عليك باتباع عدد من الخطوات البسيطة التي يستطيع كل من الطلاب وأولياء أمورهم الحصول عليها على النحو التالي:

أولا عليك الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي على الرابط التالي إضغط (هنا)

ثم تقوم باختيار إسم المحافظة التابع لها.

عقب اختيار المحافظة يتم إدخال رقم جلوس الطالب.

ثم نختار عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

عقب ذلك ستجد النتيجة معروضة أمامك متضمنة جميع درجات الطالب في مختلف المواد الدراسية.



قبل أى حد تعرف على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

الأن يمكنك الاستعلام عن نتيجة كل من الصف السادس الابتدائي 2024، ونتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، ونتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر البوابة الخاصة للتعليم الأساسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

– أولا عليك الدخول لبوابة نتائج التعليم الأساسي بالضغط ( هنا )

– ثم نقوم بالدخول على الجزء الخاص بالمراحل التعليمية واختيار سنوات النقل.

– عند خانة الصف عند خانة الصف نقوم باختيار الصف التابع له الطالب.

– ونحدد الأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

– عليك إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس.

– ثم نقوم بالخطوة الأخير وهي الضغط على الزر الخاص ب «استعلام»، ثم ننتظر تحميل النتيجة والتي ستظهر بعد وقت قصير بكافة نتائج الطالب الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.