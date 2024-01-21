250 ألف زيادة فورية في رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر فبراير 2024 جميع محافظات العراق

في إطار حرص دولة العراق على دعم جميع مواطنيها بمختلف المحافظات وتزامنًا مع زيادة التضخم التي يمر به البلاد، قامت الهيئة الوطنية للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء العراقي بتطبيق زيادة جديدة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي في جميع رواتب المتقاعدين، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم العمل بها مع بداية شهر نوفمبر الماضي 2023، بما يسمح للجميع بالحصول عليها.

زيادة رواتب التقاعد للمهندسين

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهندسين في العراق، برئاسة المهندس ذو الفقار حوشي، قراراً بزيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين المهندسين الذين هم مشتركين في صندوق التقاعد الخاص بالنقابة، بما تزيد من 350 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي، وبذلك فإن رواتب المتقاعدين من هذه الفئة تصل لـ 250 ألف دينار عراقي وهي زيادة صندوق النقابة وزيادة من هيئة التقاعد الوطنية، يحصلون عليها دون ادنى مشاكل، مع تفاوت في قيمة الراتب التقاعدي لكل مشترك.

الغرض من زيادة رواتب التقاعد الان

وأكد نقيب المهندسين العراقيين، أن هذه الزيادة تهدف إلى دعم وتعزيز العديد من مكانة الزملاء، والعمل على تحفيزهم في مواصلة العمل والإنتاجية الدائمة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص كذلك، هذا وأن النقابة حريصة على دعهم في إطار تحسين الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لجميع الزملاء المهندسين.