ننشر.. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 شهد عشاق كرة القدم يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفواري، والذي سقطت فيه تونس في فخ التعادل مع مالي نتيجة 1/1، وأنجولا تفوز على موريتانيا بنتيجة 3/2 وتتصدر المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، أما منتخب الجزائر يبقي على آمال بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية.
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024
بالتزامن مع انطلاق مسابقة مباريات الكأس الأفريقي اليوم الأحد الموافق 21-1-2042، يبحث جميع عشاق كرة القدم في الوقت الحالي عن جدول مباريات كأس أفريقيا 2042، لذلك نوضح لكم بالجداول التالية:
جدول المبارايات القادمة للجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية بالموعد
|الموعد
|المباراة
|النادي
|الأحد 21-1-2024
التوقيت المصري: 16:00
التوقيت في المغرب: 15:00
|الكونغو الديمقراطية – المغرب
|لوران بوكو
|الأحد 21-1-2024
التوقيت في تونس: 21:00
التوقيت في مصر: 22:00
|جنوب إفريقيا-ناميبيا
|أمادو جون كوليبالي
|الأحد 21-1-2024
التوقيت في مصر: 19:00
التوقيت في المغرب: 18:00
|زاميبا- تنزانيا
|لوران بوكو
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية الجولة الثالثة
|الموعد
|المباراة
|النادي
|الإثنين 22-1-2024
مصر: 19:00 والمغرب: 18:00
|غينيا الأستوائية- كوت ديفوار
|الأسانسي واتارا
|مصر:22:00 والمغرب:21:00
|الرأس الأخضر-مصر
|فليكس هوفوية بويني
|مصر:22:00 والمغرب:21:00
|موزمبيق- غانا
|الأسانسي واتارا
|مصر: 19:00 والمغرب 18:00
|غينيابيساو- نيجيريا
|فليكس هوفوية بويني
|الثلاثاء 23-1-2024
مصر: 19:00 والمغرب: 18:00
|غينيا- السنغال
|تشارلس كونان باني
|موريتانيا:20:00 والجزائر: 21:00
|غامبيا- الكاميرون
|ملعب السلام
|موريتانيا:20:00 والجزائر: 21:00
|موريتانيا -الجزائر
|ملعب السلام
|الجزائر:22:00
موريتانيا: 20:00
|أنغولا- بوركينافاسو
|تشارلس كونان باني
|الأربعاء 24-1-2024
21:00 المغرب، 22:00 مصر
|زامبيا- المغرب
|لوران بوكو
|21:00 المغرب
22:00 مصر
|تنزانيا- الكونغو الديموقراطية
|أمادو جون كوليبالي
|تونس: 18:00
مصر: 19:00
|ناميبيا- مالي
|لوران بوكو
|تونس: 18:00
مصر: 19:00
|جنوب إفريقيا- تونس
|أمادو جون كوليبالي