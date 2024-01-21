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ننشر.. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

mutsamhassanمنذ ساعة واحدة
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جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024
جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 شهد عشاق كرة القدم يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفواري، والذي سقطت فيه تونس في فخ التعادل مع مالي نتيجة 1/1، وأنجولا تفوز على موريتانيا بنتيجة 3/2 وتتصدر المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، أما منتخب الجزائر يبقي على آمال بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

بالتزامن مع انطلاق مسابقة مباريات الكأس الأفريقي اليوم الأحد الموافق 21-1-2042، يبحث جميع عشاق كرة القدم في الوقت الحالي عن جدول مباريات كأس أفريقيا 2042، لذلك نوضح لكم بالجداول التالية:

جدول المبارايات القادمة للجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية بالموعد

الموعد المباراةالنادي
الأحد 21-1-2024

التوقيت المصري: 16:00

التوقيت في المغرب: 15:00

الكونغو الديمقراطية – المغربلوران بوكو
الأحد 21-1-2024

التوقيت في تونس: 21:00

التوقيت في مصر: 22:00

جنوب إفريقيا-ناميبياأمادو جون كوليبالي
الأحد 21-1-2024

التوقيت في مصر: 19:00

التوقيت في المغرب: 18:00

زاميبا- تنزانيالوران بوكو

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية الجولة الثالثة

الموعدالمباراةالنادي
الإثنين 22-1-2024

مصر: 19:00 والمغرب: 18:00

 

غينيا الأستوائية- كوت ديفوارالأسانسي واتارا
مصر:22:00 والمغرب:21:00الرأس الأخضر-مصر

 

فليكس هوفوية بويني
مصر:22:00 والمغرب:21:00موزمبيق- غاناالأسانسي واتارا
مصر: 19:00 والمغرب 18:00 غينيابيساو- نيجيريافليكس هوفوية بويني
الثلاثاء 23-1-2024

مصر: 19:00 والمغرب: 18:00

غينيا- السنغالتشارلس كونان باني
موريتانيا:20:00 والجزائر: 21:00

 

غامبيا- الكاميرونملعب السلام
موريتانيا:20:00 والجزائر: 21:00

 

موريتانيا -الجزائرملعب السلام
الجزائر:22:00

موريتانيا: 20:00

أنغولا- بوركينافاسوتشارلس كونان باني
الأربعاء 24-1-2024

21:00 المغرب، 22:00 مصر

زامبيا- المغربلوران بوكو
21:00 المغرب

22:00 مصر

تنزانيا- الكونغو الديموقراطية

 

أمادو جون كوليبالي
تونس: 18:00

مصر: 19:00

ناميبيا- ماليلوران بوكو
تونس: 18:00

مصر: 19:00

جنوب إفريقيا- تونس

 

أمادو جون كوليبالي

 

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mutsamhassanمنذ ساعة واحدة
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