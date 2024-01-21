ننشر.. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 شهد عشاق كرة القدم يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفواري، والذي سقطت فيه تونس في فخ التعادل مع مالي نتيجة 1/1، وأنجولا تفوز على موريتانيا بنتيجة 3/2 وتتصدر المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، أما منتخب الجزائر يبقي على آمال بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

بالتزامن مع انطلاق مسابقة مباريات الكأس الأفريقي اليوم الأحد الموافق 21-1-2042، يبحث جميع عشاق كرة القدم في الوقت الحالي عن جدول مباريات كأس أفريقيا 2042، لذلك نوضح لكم بالجداول التالية:

جدول المبارايات القادمة للجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية بالموعد

الموعد المباراة النادي الأحد 21-1-2024 التوقيت المصري: 16:00 التوقيت في المغرب: 15:00 الكونغو الديمقراطية – المغرب لوران بوكو الأحد 21-1-2024 التوقيت في تونس: 21:00 التوقيت في مصر: 22:00 جنوب إفريقيا-ناميبيا أمادو جون كوليبالي الأحد 21-1-2024 التوقيت في مصر: 19:00 التوقيت في المغرب: 18:00 زاميبا- تنزانيا لوران بوكو

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية الجولة الثالثة