وزارة المالية توضح قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الزيادة لشهر فبراير 2024
وزارة المالية توضح قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الزيادة لشهر فبراير 2024
صرحت وزارة المالية العراقية في الفترة الأخيرة بأن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين ولكن هناك بحث متواصل حول ما هي قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الشهور القادمة لذلك وضحت الوزارة بأن تلك الزيادة تكون بقيمة 100,000 دينار عراقي لجميع المتقاعدين الذي يقل أو يساوي راتبهم عن مبلغ مليون دينار عراقي كما لا تشمل تلك الزيادة جميع المستفيدين من راتب التقاعد حيث يخرج من تلك الزيادة كل من يزيد راتبه عن مليون دينار عراقي كما هناك زيادة للمهندسين بمقدار 150 ألف دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم اليوم أيضاً طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين عن طريق الوزارة لمعرفة تفاصيل راتب التقاعد بعد الزيادة لشهر فبراير لعام 2024.
قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين لدى وزارة المالية
صرحت وزارة المالية العراقية بأن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في دولة العراق سوف تكون بقيمة مائة ألف دينار عراقي لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة حيث يتم صرفها لمن هم أقل أو يساوي راتبهم الشهري من التقاعد العراقي عن مبلغ مليون دينار عراقي ويأتي ذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة لهم ورفع مستوى الدخل الشهري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد داخل دولة العراق.
طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024
- الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية.
- قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين.
- بعد ذلك عليك اختيار من الخدمات الإلكترونية تعبئة نموذج الاستعلام.
- كتابة اسم المستفيد ورقم الهوية العراقية وجميع البيانات المطلوبة.
- ثم في النهاية قم بالضغط على زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق.